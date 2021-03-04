Uşak’ta katil zanlısı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta katil zanlısı tutuklandı

İHA

Uşak’ta katil zanlısı tutuklandı

Uşak’ta çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 1 Mart Pazartesi günü Özdemir Mahallesi Şehit İbrahim Öztürk Sokak'ta yaşandı. Cengiz K. (49) ve Mehmet Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mehmet Ç., yanındaki silahla Cengiz K.'yı karnından vurdu. Kendisi de yaralanan Mehmet Ç. ve arkadaşı Eyüp Can H. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cengiz K., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından Karaağaç Karakolu'na giderek teslim olan Mehmet Ç. ve Eyüp Can H. ise gözaltına alınmıştı. Cengiz K.’nın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayrıca kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şahıs da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken Eyüp Can H. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Mehmet Ç. ve olaya karışın diğer 3 şahıs ise adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Mehmet Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer M.A.A., Ö.Y. ve A.Y.şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşakspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0
YEREL HABERLER Uşakspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Uşakspor - Hekimoğlu Trabzon (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Uşakspor - Hekimoğlu Trabzon (FOTOĞRAFLAR)
Türkiye’nin konuştuğu Uşak Valisi açıklamalarda bulundu Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Mutluluğu ve gururu hep birlikte yaşadık”
YEREL HABERLER Türkiye’nin konuştuğu Uşak Valisi açıklamalarda ...
Uşakspor, Hekimoğlu maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Uşakspor, Hekimoğlu maçı hazırlıklarını tamamladı
Eğlence mekanına çevrilen depo mühürlendi Depoda eğlence düzenleyen 8 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER Eğlence mekanına çevrilen depo mühürlendi Depoda ...
Uşak’ta denetimler sıkılaştırıldı
YEREL HABERLER Uşak’ta denetimler sıkılaştırıldı
Uşakspor evinde oynayacak
YEREL HABERLER Uşakspor evinde oynayacak
Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs kurtarılamadı
YEREL HABERLER Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs kurtarılamadı
Türkiye'nin batısındaki 'nazar boncuğu' Uşak'ta vatandaşlar mutlu (2)
YEREL HABERLER Türkiye'nin batısındaki 'nazar boncuğu' Uşak'ta ...
Türkiye'nin batısındaki 'nazar boncuğu' Uşak'ta vatandaşlar mutlu
YEREL HABERLER Türkiye'nin batısındaki 'nazar boncuğu' Uşak'ta ...
Başkan Çakın mavi Uşak'ın sırrını espriyle açıkladı Çakın, “Virüsün düşük olmasında tarhananın payı yüksek”
YEREL HABERLER Başkan Çakın mavi Uşak'ın sırrını espriyle ...
Uşak’ta 61 bin 453 öğrenci eğitime başladı
YEREL HABERLER Uşak’ta 61 bin 453 öğrenci eğitime başladı