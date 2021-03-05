Uşak’ın mavi olmasının sırrı; Tarhana aşı

Uşak’ın önde gelen lezzeti tarhana çorbasının ünü şehrin düşük riskli iller arasına girmesiyle birlikte adeta bütün dünyaya yayıldı. Mehmet Çakın ve İsmail Güneş’in ardından Uşak'ın tarhanacı babası Mustafa Yeldenli'de tarhananın korona virüse iyi geldiğini iddia etti.

1 Mart Pazartesi günü, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs (Covid19) hakkında yeni normalleşme kurallarını anlattı. Aynı zamanda korona virüs haritası gösterildiğinde de Uşak, Batı ve Ege Bölgesi’nde mavi olan tek il olarak göze çarptı. Uşak’ın mavi olma sırrının tedbirlere uyma ve çalışmalara bağlayan Mehmet Çakın, tarhana çorbasının da bu konuda etkisi olduğunu İhlas Haber Ajansı kameralarına söylemişti. 3 Mart Çarşamba günü ise, Uşak AK Parti Milletvekili Doktor İsmail Güneş’te Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) salonunda tarhana çorbasının içerisindeki malzemeleri anlatarak, korona virüse iyi geldiğini açıklamış ve sonrasında meclis yemekhanesinde tarhana çorbası dağıttırmıştı. Bu gelişmelerin ardından Uşak’ta Tarhanacı Baba olarak da bilinen Mustafa Yeldenli (83), İhlas Haber Ajansı kameralarına özel açıklamalarda bulundu. Yeldenli’de tarhana çorbasının virüse iyi geldiğini iddia ederek, tarhanaya şuanda çorba denildiğini, kendilerinin gençlik zamanında ise tarhana aşısı olarak bilindiğini ifade etti. Yeldenli, “ Tarhanaya geç kalındı. Ben isterdim ki daha önce keşfedilsin. Tarhana çorbasının koronaya iyi geldiği doğru. Çünkü tarhana çorbası bugün deniliyor, biz yaşımız icabı tarhana aşı derdik. Tarhana aşı yemeden sokağa çıkmazdık. Evlerimizde tarhana aşı devamlı olurdu. Önce tarhana aşı yerdik daha sonra diğer yemekleri yerdik. Bugün tarhana aşının konuşulmasına ben çok memnun oluyorum. Çünkü gördüğünüz gibi 6 bölgeden Uşak, masmavi çıktı. Bunun nedeni de Uşak’ta ki idarecilerimizin tam olarak sıkı çalışması ve vatandaşların tarhana çorbasından vazgeçmemesinden” şeklinde konuştu. Ayrıca, Uşak genelinde de tarhana çorbasına talebin arttığı görülürken, ulusal medya üzerinden çıkan haberler sonrasında da şehir dışları ve yurt dışlarında da taleplerin olduğu öğrenildi.

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