Uşak’ın mavi olmasının sırrı; Tarhana aşı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ın mavi olmasının sırrı; Tarhana aşı

İHA

Uşak’ın mavi olmasının sırrı; Tarhana aşı

Uşak’ın önde gelen lezzeti tarhana çorbasının ünü şehrin düşük riskli iller arasına girmesiyle birlikte adeta bütün dünyaya yayıldı. Mehmet Çakın ve İsmail Güneş’in ardından Uşak'ın tarhanacı babası Mustafa Yeldenli'de tarhananın korona virüse iyi geldiğini iddia etti.
1 Mart Pazartesi günü, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs (Covid19) hakkında yeni normalleşme kurallarını anlattı. Aynı zamanda korona virüs haritası gösterildiğinde de Uşak, Batı ve Ege Bölgesi’nde mavi olan tek il olarak göze çarptı. Uşak’ın mavi olma sırrının tedbirlere uyma ve çalışmalara bağlayan Mehmet Çakın, tarhana çorbasının da bu konuda etkisi olduğunu İhlas Haber Ajansı kameralarına söylemişti. 3 Mart Çarşamba günü ise, Uşak AK Parti Milletvekili Doktor İsmail Güneş’te Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) salonunda tarhana çorbasının içerisindeki malzemeleri anlatarak, korona virüse iyi geldiğini açıklamış ve sonrasında meclis yemekhanesinde tarhana çorbası dağıttırmıştı. Bu gelişmelerin ardından Uşak’ta Tarhanacı Baba olarak da bilinen Mustafa Yeldenli (83), İhlas Haber Ajansı kameralarına özel açıklamalarda bulundu. Yeldenli’de tarhana çorbasının virüse iyi geldiğini iddia ederek, tarhanaya şuanda çorba denildiğini, kendilerinin gençlik zamanında ise tarhana aşısı olarak bilindiğini ifade etti. Yeldenli, “ Tarhanaya geç kalındı. Ben isterdim ki daha önce keşfedilsin. Tarhana çorbasının koronaya iyi geldiği doğru. Çünkü tarhana çorbası bugün deniliyor, biz yaşımız icabı tarhana aşı derdik. Tarhana aşı yemeden sokağa çıkmazdık. Evlerimizde tarhana aşı devamlı olurdu. Önce tarhana aşı yerdik daha sonra diğer yemekleri yerdik. Bugün tarhana aşının konuşulmasına ben çok memnun oluyorum. Çünkü gördüğünüz gibi 6 bölgeden Uşak, masmavi çıktı. Bunun nedeni de Uşak’ta ki idarecilerimizin tam olarak sıkı çalışması ve vatandaşların tarhana çorbasından vazgeçmemesinden” şeklinde konuştu. Ayrıca, Uşak genelinde de tarhana çorbasına talebin arttığı görülürken, ulusal medya üzerinden çıkan haberler sonrasında da şehir dışları ve yurt dışlarında da taleplerin olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’ta katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Uşak’ta katil zanlısı tutuklandı
Uşakspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0
YEREL HABERLER Uşakspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Uşakspor - Hekimoğlu Trabzon (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Uşakspor - Hekimoğlu Trabzon (FOTOĞRAFLAR)
Türkiye’nin konuştuğu Uşak Valisi açıklamalarda bulundu Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Mutluluğu ve gururu hep birlikte yaşadık”
YEREL HABERLER Türkiye’nin konuştuğu Uşak Valisi açıklamalarda ...
Uşakspor, Hekimoğlu maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Uşakspor, Hekimoğlu maçı hazırlıklarını tamamladı
Eğlence mekanına çevrilen depo mühürlendi Depoda eğlence düzenleyen 8 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER Eğlence mekanına çevrilen depo mühürlendi Depoda ...
Uşak’ta denetimler sıkılaştırıldı
YEREL HABERLER Uşak’ta denetimler sıkılaştırıldı
Uşakspor evinde oynayacak
YEREL HABERLER Uşakspor evinde oynayacak