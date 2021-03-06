Uşak mavi oldu, hafta sonu kısıtlaması kalktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak mavi oldu, hafta sonu kısıtlaması kalktı

İHA

Uşak mavi oldu, hafta sonu kısıtlaması kalktı

Kabine toplantısının ardından düşük riskli iller arasına giren Uşak’ta, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalktı. Kısıtlamaların kalkmasının ardından vatandaşlar uzun bir aradan sonra ilk kez hafta sonunu sokakta geçirdi.
1 Mart Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda Uşak’ın düşük riskli iller arasında yer aldığını ve hafta sonu kısıtlamalarının gevşetildiğini açıklamıştı. Açıklamaların ardından Uşak’ta hafta sonu kısıtlamaları gevşetilerek, gün boyu süren kısıtlamalar akşam saat 21.00’dan sabah saat 05.00’a çekildi. Yeni normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasını fırsat bilen vatandaşlar, uzun bir sürenin ardından ilk kez hafta sonu dışarıya çıkabildi. Uşak’ın mavi renk olmasında büyük emeği olan vatandaşların, sosyal mesafe, maske, hijyen ve sigara içmeme kuralına uyduğu görülürken İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de denetlemelerine aralık vermeden devam ettikleri gözlemlendi. Kısıtlamaların, yeni normalleşme gereği akşam saat 21.00’da başlayacağı Uşak’ta kolluk kuvvetlerinin de denetlemelere devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşakspor hedeften uzaklaşıyor
YEREL HABERLER Uşakspor hedeften uzaklaşıyor
Uşak’ın mavi olmasının sırrı; Tarhana aşı
YEREL HABERLER Uşak’ın mavi olmasının sırrı; Tarhana aşı
Uşak’ta katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Uşak’ta katil zanlısı tutuklandı
Uşakspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0
YEREL HABERLER Uşakspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Uşakspor - Hekimoğlu Trabzon (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Uşakspor - Hekimoğlu Trabzon (FOTOĞRAFLAR)