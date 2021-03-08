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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çakın; "Kadınlarımız varlıklarıyla yaşama renk katıyor”

İHA

Başkan Çakın; "Kadınlarımız varlıklarıyla yaşama renk katıyor”

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Kadınlarımız bir anne, bir eş, bir evlat ve kardeş olmaktan öte varlığıyla yaşama renk katıyor” dedi.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Kadının toplumumuzda daima önemli ve öncelikli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Çakın, sevgi dolu yürekleriyle ve fedakarlıklarıyla kadınların dünyaya değer kattığını dile getirdi.
“Onlar bir anne, bir eş, bir evlat ve kardeş olmaktan öte varlığıyla yaşama renk katıyor” şeklinde konuşan Başkan Mehmet Çakın, “Kadınlarımız dünyaya unutulmaz ve eşsiz izler bırakmıştır. Gerek dünya tarihinde ve gerekse milli tarihimizde kadınların imzasını taşıyan birçok değerli çalışma, eser ve miras mevcuttur. Hayatın her alanında var olan kadınlarımız, şefkatli ve merhametli dokunuşlarıyla örülmüş güçlü gelenekler inşa etmiştir. Şüphesiz ki, her kadın toplumdaki huzur ve refahın inşasında çok önemli bir görev üstlenmektedir” dedi.

“Kadınları önceleyen bir yönetim anlayışı”
Kadınların ortaya koyduğu fedakârlığın, özverili çalışmaların ve üretkenliğin farkında olduklarını ifade eden Çakın, “Kadınların sağlıklı ve huzurlu bireyler olarak toplumumuzda yer alması için bizler de üzerimize düşen ne varsa hassasiyetle yerine getiriyoruz. Belediyemiz içerisinde de onlarca kadın personelimizle ve kadın başkan yardımcılarımızla bu şehirde güzel izler bırakıyoruz. Kadınlarımızı daima önceleyen ve onların her anlamda dahil olduğu bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle hayata anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

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