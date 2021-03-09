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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak basın çalışanlarına sansür

İHA

Uşak basın çalışanlarına sansür

Uşak’ta yapılan operasyon ve çalışmalar kentte çalışan basın mensupları yerine sosyal medya hesapları ve televizyon kanallarıyla paylaşıldı. Yapılan bu sansür ise kentte zor şartlarda çalışan basın mensupları tarafından tepkiyle karşılandı.
Uşak’ta geçtiğimiz günlerde bir şafak operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu madde, hassas terazi ve silahların ele geçirildiği operasyonda 16 şahıs da gözaltına alındı. Yapılan bu operasyon, Uşak’ta çalışan ulusal ve yerel basınla paylaşılmak yerine ilk önce Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın sosyal medya hesabından paylaşılırken daha sonra da televizyon kanallarına gönderildi. Haberin televizyon kanallarında yerini almasından 2 gün sonra valilik hesabından kentte çalışan ulusal ve yerel basınla paylaşıldı. Kentte zor şartlar altında çalışan basın mensupları tarafından bu olay tepkiyle karşılandı. Yapılan haberle ilgili görüntü ve bilgilerin televizyon kanallarına Uşak Valiliği mi yoksa Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından mı paylaşıldığı henüz bilinmiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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