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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak kazı yapan 4 kişi serbest bırakıldı

İHA

Kaçak kazı yapan 4 kişi serbest bırakıldı

Uşak’ta koruma altında bulunan tarihi hamam bölgesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ulubey ilçesinde Aksaz mevkiinde 4 şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Edinilen bilgiler doğrultusunda ekipler, düzenledikleri operasyonla şahısları birinci derece sit alanı olarak koruma altına bulunan tarihi hamam bölgesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken yanlarında bulunan 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet kürek, 1 adet kazma ve 1 adet de av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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