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Öldürüldükten sonra koyunları çalınan yaşlı kadının davasında karar verildi

İHA

Öldürüldükten sonra koyunları çalınan yaşlı kadının davasında karar verildi

Uşak'ta yaşlı kadının koyun otlatırken öldürülmesi ve koyunlarının çalınmasıyla ilgili yargılanan 5 sanıktan biri 29 yıl 5 ay 10 gün, 3'ü 5 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı, bir sanık ise beraat etti.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde geçtiğimiz yıl koyun otlatan Gülşen Gündüz'den yakınları haber alamadı. Kaybolduğunu düşünen yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında
Gündüz'ün cansız bedeni bulunurken koyunlarının ise çalındığı belirlendi. Soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Z.D. ve A.K, tarafların yakınları ve avukatları hazır bulunurken tutuklu sanıklar Bayram Kocamış, Yılmaz Kocamış ve Ahmet Kocamış ise bulundukları ceza evinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanık Bayram Kocamış savunmasında, koyunların çalıntı olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Çalıntı olduğunu bilseydim aynı gün jandarmaya gider ve haber verirdim. Suç eşyasını satın almadan cezalandırılmayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi. Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu sanık Yılmaz Kocamış da "Diğer sanıklar söz konusu suçları benim üzerime atıyorlar. Bu suçları ben işlemedim. Bu cinayeti kesinlikle ben işlemedim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
“Babam annemin acısına dayanamadı, vefat etti”
Öldürüldükten sonra hayatını kaybeden Gülşen Gündüz'ün kızı Sevgi Soyak ise "Sanıklar hem annemi öldürdü hem de hayvanlarını çaldılar. Babam, annemin acısına dayanamadı ve bir süre sonra o da hayatını kaybetti. Sanıklar annemin köpeğini de öldürdüler. Sanıkların hepsinin en ağır cezayı almasını talep ediyorum." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yılmaz Kocamış'a "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl, "silahla yağma" suçundan 4 yıl 2 ay, maktulün köpeğini öldürmesinden dolayı "mala zarar verme" suçundan da 3 ay 10 gün, toplamda 29 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklar Bayram Kocamış ve Ahmet Kocamış'a "suç eşyasını satın almak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası, 33 bin 320 lira da para cezası verilerek, hükümle tahliye edilip, yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Tutuksuz sanıklardan Z.D'ye 5 ay hapis cezası ve 8 bin 320 lira para cezası veren mahkeme heyeti, A.K'nin de beraatına hükmetti.

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