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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak ve 13 ilde hasta ve yakınlarını dolandıran zanlı tutuklandı

İHA

Uşak ve 13 ilde hasta ve yakınlarını dolandıran zanlı tutuklandı

Vatandaşların sağlık problemlerinden, tedavileri devam eden hasta ve hasta yakınlarını sosyal medya ile yerel basın üzerinden tespit eden dolandırıcı, kendisini yurtdışında bulunan doktor olarak tanıttı. Vatandaşların çaresizliğinden yararlanan şüpheli S.Ü., Uşak ve 13 ilde dolandırıcılık yaptığı ve 29 ayrı suçtan dosyası bulunduğu tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından otelde yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık problemleri olan ve tedavileri devam eden hasta veya hasta yakınlarını sosyal medya ile yerel basın üzerinden tespit ederek, kendisini doktor olarak tanıtan dolandırıcı, zor durumda olan vatandaşların çaresizliğinden yararlandığı tespit edildi. Şüpheli S.Ü. tespit edilmesinin ardından yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Sosyal medya ve yerel basın üzerinden seçtiği çaresiz vatandaşları, doktorum diyerek dolandırdı
Sosyal medya üzerinden vatandaşların hastalıklarından dolayı yardım kampanyası başlatan, yerel basında haberi çıkan ve yardım talebinde bulunan kişilerle telefonla irtibata geçen S.Ü., kendisini yurt dışında bulunan doktor olarak tanıttı. Yardım etmek istediğini belirten S.Ü., zor durumda çaresiz olan vatandaşlar da buna inanılarak söylenen her şeyi yapmaya başladıkları, konuşmanın bir yerinde kendilerine 5 bin TL ya da 10 bin TL yardım edileceğini belirtti. Ancak bankadan o paranın tamamını alabilmesi için hesap açması ve para yatırması gerektiğini söyleyen S.Ü., mağdurlar hesap açtıktan sonra paranın tamamını alabilmesi için 500, bin veya bin 500 TL gibi bir miktarı belirttiği iban numarasına aktarması gerektiğini söyledi. Çaresiz kalan vatandaşlar da bu duruma inanarak belirtilen miktarları hatta daha fazlasını gönderdikleri, güvenlerini kazandıktan sonra mobil bankacılık numaralarını ve şifrelerini verdikleri, uygulamalardan kendi hesabına para aktardığı da tespit edildi.

Uşak ve 13 farklı ilde bulunan çaresiz vatandaşları dolandıran şüpheli otelde yakalandı
Uşak, Hatay, Antalya, Balıkesir, Isparta, Aksaray, Tokat, Hakkari, Samsun, Niğde, Düzce, İstanbul, Konya ve Adana olmak üzere toplam 14 ilde tedavisi masraflı, lösemi, SMA, kanser hastalarını veya kan ihtiyacı olan vatandaşları dolandırmaya çalışırken tespit edilen şüpheli S.Ü., Uşak KOM Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan bir otelde kaldığını tespit etti. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, dolandırıcılıkta kullandığı 3 adet telefon, 6 adet sim kart, birçok bankaya ait banka kartı ve hesap numaraları ile birlikte yakalanan S.Ü’nün devam eden birçok dolandırıcılık olayını da polis ekipleri tarafından engellendi.

Vatandaşların çaresizliğinden faydalanan zanlı tutuklandı
Şüpheli S.Ü’nün kendine kazanç sağlayacak şekilde başkalarının üzerine kayıtlı hesaplar üzerinden paraları aldığı, daha sonrasında ise telefonlarını kapatarak irtibatı kopardığı öğrenildi. Bu güne kadar birçok vatandaşı aynı yöntemlerle dolandırdığı tespit edildi. İnsanların çaresizliğinden faydalanarak dolandıran ve haksız kazanç sağlayarak kendisine meslek haline getiren şüpheli S.Ü. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar birçok dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli S.Ü’nün 29 ayrı suçtan dosyası bulunduğu belirtildi. Hakkında “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.Ü., Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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