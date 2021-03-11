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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta silah kaçakçısı 2 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Uşak’ta silah kaçakçısı 2 şüpheli gözaltına alındı

Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon neticesinde ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait birçok mühimmat ele geçirildi.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde sorumluluk bölgesinde 2 şüphelinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yapacakları öğrenildi. Silah kaçakçılığına yönelik adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. İkametgahlarında yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 66 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.
Şüpheli 2 kişi gözaltına alınmasının ardından olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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