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Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde esnafı ziyaret etti

DHA

Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde esnafı ziyaret etti


Eda Ebru NANECİ/ UŞAK (DHA)CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde belediyeyi ziyaret edip, esnafı dolaştı. 
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'a geldi. İlk durağı Sivaslı ilçesi olan Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Hürriyet Şafak'ı makamında ziyaret etti. Beraberinde CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ve partililer olan Kılıçdaroğlu'na, Başkan Şafak, çilek, kuru fasulye, Sivaslı'ya özgü ot ve tarhana ile el yapımı dokuma halı hediye etti. Sivaslı'da eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarını yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Şafak, "A, b, c partisi ayırmaksızın herkese kucak açıp, eşit hizmet sağlıyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu da "Güzel, hiçbir ayrım yapmaksızın güzel olmuş. Bir belediye başkanına yakışan da budur, kendi halkı arasında eşit hizmet vermek, hiçbir ayrım yapmamak güzel bir şey" yanıtını verdi.
Daha sonra esnafı ziyaret eden CHP Lideri, üretici kadınlarla sohbet ederek, "Bize güvenin. Vallahi de billahi de düzelteceğim" dedi.
Muharremşah Mahallesi'nde besiciler ile buluşan, İsmetpaşa Caddesi'nde esnafı gezen 
Kılıçdaroğlu'na bir dükkan sahibi ise havanın yağmurlu olduğunu belirtip, "İnşallah o bereket işlerimize de yansır. Mutlaka refah seviyesini yükseltmek lazım ki zincirleme olarak vatandaş da gidip, alışveriş yapabilsin. Türkiye'nin en önemli sorunu refah seviyesinin yükselmesi, özellikle de emeklilerin" dedi. Kılıçdaroğlu da "Kişi başına gelir arttığı sürece, gelip alışveriş yapacaktır. Lokantaya, kahveye, pastaneye gidecektir. Elbise alacaktır ya da evini yenileyecektir. Gelirin tabana yayılması lazım" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, daha sonra kanaat önderleri ile görüşmek üzere Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak toplantıya geçti. DHA-Genel Türkiye-Uşak Eda Ebru NANECİ
2021-03-11 15:05:49

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