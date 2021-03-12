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Uşak’ta kumar operasyonu 16 şahsa 21 bin 700 TL ceza kesildi

İHA

Uşak’ta kumar operasyonu 16 şahsa 21 bin 700 TL ceza kesildi

Uşak’ta iki evde kumar oynadıkları tespit edilen 16 şahsa toplamda 21 bin 700 TL para cezası kesildi.
Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 2 evde kumar oynandığı istihbaratına ulaştı. Bilgiler doğrultusunda İstasyon Mahallesi ve Elvanlar Mahallesinde kumar oynatılan eve operasyon yapan ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan toplamda 16 şahsa 21 bin 700 TL para cezası kesti. Ayrıca evde kumar oynanması için kullanılan malzemelere de emniyet ekipleri el koydu.

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