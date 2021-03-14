Uşakspor, Hacettepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Uşakspor, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında 18 Mart Perşembe günü sahasında oynayacağı Hacettepe mücadelesinin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği idmanla devam etti.

Teknik direktör Murat Karaoğlan yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman düz koşuyla başladı. Antrenman, taktik ve pas çalışmasıyla devam etti.

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