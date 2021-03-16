Köy evini müzikhole çevirmişler

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)UŞAK'ta, müzikhole çevrilen eve düzenlenen baskında 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza kesildi. Ev sahibi hakkında ise, soruşturma başlatıldı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarının kapalı olması nedeniyle Çarık köyündeki bir evin, müzikhola çevrildiğini belirledi. Gündüz ev, gece müzikhol olarak kullanılan adrese baskın yaptı. Evde müzik eşliğinde eğlenen 20 kişi yakalandı. Ev sahibi hakkında adli soruşturma başlatılırken, eğlenirken yakalanan 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2021-03-16 14:45:52
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