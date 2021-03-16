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Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti

İHA

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti

Aracın kontrolünü kaybettikten sonra araçtan fırlayan kadın 30 metre sürüklendikten sonra durabildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza 15 Mart Pazartesi günü Uşak’ın Ulubey İlçesine bağlı Köseler Köyü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre Selma Teke, 64 DD 309 plakalı otomobiliyle Uşak’tan Ulubey istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan araç yaklaşık 50 metre takla attı. Araç takla atarken araçtan fırlayan kadın ise yaklaşık olarak 30 metre yolda sürüklendi. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine Ambulans, Polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen Selma Teke hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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