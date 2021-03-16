Uşakspor, Hacettepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği idman ile Hacettepe maçı hazırlıklarını devam ettirdi.

UşaK Spor, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında 18 Mart Perşembe günü sahasında oynayacağı Hacettepe mücadelesinin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği idmanla devam etti. Teknik direktör Murat Karaoğlan yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman düz koşuyla başladı. Antrenman kuvvet ve şut çalışmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.