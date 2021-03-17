Osmangazi EDAŞ’ın Uşak İl Müdürlüğü taşınıyor

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), EDAŞ Uşak İl Müdürlüğü, elektrik dağıtım hizmetinin kesintisiz bir şekilde sunulması için yeni binasında tüketicilere hizmet vermeye devam edecek.

22 Mart Pazartesi gününden itibaren Uşak’taki yeni il müdürlüğü binasında hizmet vermeye başlıyor. Pandemi sürecinin tüm tedbirleri uygulanarak hizmete girecek yeni hizmet binası, çalışanlarına uygun çalışma koşulları sağlarken, abonelerine de çağın gereksinimlerine uygun hizmet verecek şekilde planlandı.

Yer değişim sürecinde abonelerine en iyi fiziksel şartları ve hizmet kalitesi sunmayı hedefleyen Osmangazi EDAŞ, abone memnuniyetini sağlamak adına elektrik açma talebi, elektrik arıza, aydınlatma arıza, sayaç arıza, sayaç okuma, planlı çalışmalar ve kaçak ihbarı konularında yeni binasında hizmet vermeye devam edecek.

Osmangazi EDAŞ Uşak İl Müdürlüğü binasının, Sarayaltı Mah. Celal Bayar Cad. No:82/1 Uşak adresinde olacağı açıklandı.

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