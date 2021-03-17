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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta vakalar yükseldi, yetkililer harekete geçti

İHA

Uşak’ta vakalar yükseldi, yetkililer harekete geçti

Uşak’ta korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından denetimler sıkılaştı. Cadde, pazar yeri ve ana arterlerde ekipler, denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.
1 Mart Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni korona virüs tedbirlerini ve Türkiye’nin korona virüs risk haritasını açıkladı. Bu açıklama kapsamında Uşak, Ege ve Batı bölgesinde 100 bin üzerinden 18.40’lık oranlan düşük riskli tek il olarak mavi rengi almıştı. 15 Mart günü düzenlenen kabine toplantısının ardından Uşak’ta korona virüs vakalarında vaka oranının 19.22’ye yükseldiği açıklandı. Bu yükseliş Uşak’ta yetkilileri harekete geçirdi. Uşak’ta ana caddeler, pazar yerleri ve dükkanlarda denetimler uygulandı. Denetimlerde vatandaşlar ve esnaflar korona virüse karşı uyarılırken nelerin yapılması gerekildiği açıklandı. Ayrıca İsmet Paşa Caddesi’nde bekçi ekipleri, maske ve sigara kuralına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygularken vatandaşı da maske ve sigara konusunda sözlü olarak uyardı.

Vatandaşların rehavete kapıldığını savunan Hasan Yancı, yaşanılan bu ufak çaplı yükselişi sosyal mesafeye kuralına uyulmamasına bağladı. Yancı, “Sokağa çıkma yasakları kalktıktan sonra insanlar biraz rehavete kapıldı. Korona virüs vaka sayımızda biraz artışımız var. İnsanların sosyal mesafeye, maske ve hijyene dikkat etmesi gerekiyor bu dönemde. Mavideyiz, öyle açıklandı. Mavide kalmak için çabalamamız gerekiyor. Bu sadece emniyetin, valiliğin ya da belediyenin yapabileceği bir şey değil. Halkımızın da bunlara dikkat etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
Öte yandan denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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