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Batının nazar boncuğu mavi renkli Uşak, sarı sınırına ulaştı

DHA

Batının nazar boncuğu mavi renkli Uşak, sarı sınırına ulaştı


Ramazan ÇETİN Deniz TOKAT / UŞAK, (DHA)TÜRKİYE'nin batısında, 'düşük riski' temsil eden mavi renkli tek il olan Uşak´ta, vaka sayısında yükseliş yaşanmaya başlandı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, vatandaşlara güvendiğini belirterek, kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı. Tabip Odası Başkanı Dr. Adnan Memiş de normalleşme sürecinin ardından kentte vaka sayısının arttığını, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini söyledi. 
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart tarihli haritada vaka oranı yüz binde 10.83'e gerileyen ve mavi rengiyle batının 'nazar' boncuğu olan Uşak, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından alarm vermeye başladı. Uşak, Sağlık Bakanlığı´nın açıkladığı son verilere göre, 100 binde 19 vaka oranı ve toplam 71 vaka sayısıyla 'orta riskli' sarı renk sınırına ulaştı.
Kentte son 2 haftada vaka sayısındaki artış üzerine polis, jandarma ve zabıta ekipleri, denetimleri sıklaştırdı. Şehirde kalabalığın yoğun olduğu meydan ve caddelerde vatandaşlar maske, sosyal mesafe ile hijyen konularında megafonla uyarılıyor.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Uşak halkı ile beraber koronavirüse karşı titizlikle çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Vali Kocabıyık, "Kurallar vatandaş tarafından sahiplenilmezse başarılı olunmayacağının farkındayız. Kurallara sıkı sıkı riayet etmeye ihtiyacımız var. Vatandaşlarımıza güveniyorum" dedi.
`BUNALMAK ÖLMEKTEN İYİDİR´
Uşak Tabip Odası Başkanı Dr. Adnan Memiş de 2 hafta önceki risk haritasında batıdaki tek mavi renge sahip kent olduklarını ancak normalleşme sürecinin ardından vaka sayılarının artmaya başladığına dikkat çekti. Normalleşme süreciyle birlikte insanların kafeteryalar başta olmak üzere cadde ve meydanları doldurduğunu belirten Dr. Memiş, "İdareciler, denetimi sıklaştırmalı. İnsanlar bunaldığı için alışveriş merkezleriyle kafelere akın etti. Maske ve sosyal mesafe kuralına da pek uyulmadı. Kafeler başta olmak üzere iş yerlerinin yüzde 50 kapasiteyle çalışması gerekir. Vatandaşların bugüne değin kurallara uyması sayesinde mavi renkteydik. Bundan sonra da maske ve mesafe ile hijyen kurallarına sıkıca uyulması gerekiyor. İnsanlarımız toplu mekanlarda bu kuralları göz önünde bulundurmalı. Masalarda dört değil, iki kişi oturmalı, aradaki mesafe 1.5 metreden fazla olmalı. Alışveriş merkezlerini eskisi gibi doldurmamak lazım. İnsanlar bunaldı kabul ediyorum ancak yoğun bakımda yatarak, nefes alamayarak vefat etmektense, bunalmak daha iyidir. Bunalmayalım ve mavi rengi korumak için kurallara uyalım" diye konuştu.
`KURALLARA UYALIM VAKALAR AZALIR´
Kentte yaşayan Halime Aydın ise vaka sayılarının artmaması için kurallara dikkatle uyulması gerektiğini söyledi. Mavi renkten sarıya dönme riski olduğunu söyleyen Aydın, "İnsanımız sosyal mesafesini korumuyor. Vaka sayıları yükseldi. Maskelerimizi takıp,  kalabalık mekanlarda fazla kalmayarak temizliğe dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
ENSAF UYARDI
Lokanta sahibi Nurullah Işık ise, iş yerlerinin yaklaşık 1 yıldır kapalı olduğunu hatırlatarak, "Normalleşmeyle birlikte iş yerlerimizde müşterilerimizi ağırlamaya başladık. Her şeyi devletten beklemeyelim. Mavi renkte kalmayı başaralım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Uşak Ramazan ÇETİN Deniz TOKAT
2021-03-17 16:59:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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