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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak CHP, Çanakkale şehitleri için lokma döktürdü

İHA

Uşak CHP, Çanakkale şehitleri için lokma döktürdü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak İl Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, şehitler için lokma döktürdü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak İl Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklere CHP İl Başkanı Ali Karaoba, Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Ayaz, Kadın Kolları İlçe Başkanı Leyla Özer, Gençlik Kolları İl Başkanı Doğan Yıldız, Gençlik Kolları İlçe Başkanı Onurhan Avşar, parti yetkili ve üyeleri katıldı. Etkinlik, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önüne koyulan çelenkle başladı.
1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Ali Karaoba, Çanakkale’yi 15 18 yaşındaki genç yiğitlerin vatan için uyanmaz uykuya yattığı yer olarak gördüklerini belirtti. Karaoba, “18 Mart 1915’te ‘Çanakkale geçilmez’ diye yazılan bu destan ile milletimiz gerçek kudretini manevi gücünün yanı sıra, bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna neler yapabileceğini bütün cihana bir kez daha göstermiştir. Çanakkale; Edirne’den Kars’a, İstanbul’dan Diyarbakır’a , Ankara’dan Van’a 15, 16, 17 bilemediniz 18 yaşındaki yiğitlerin vatan uğruna uyanmaz uykuya daldığı yerdir. Çanakkale varlık ile yokluk arasında gidip geldiğimiz zamanda, memleketin dört bir yanından gelen isimsiz kahramanların, emperyalizme karşı verdikleri şanlı direnişin adıdır. Vatan Şairi Mehmet Akif, dizelerinde ‘ Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar, ‘Medeniyet’ dediğin tek dişi kalmış canavar’ dizeleriyle anlatmıştır” şeklinde konuştu.
Buradaki törenin ardından Ali Karaoba ve beraberindeki heyet, İsmet Paşa Caddesi’nde bulunan CHP Uşak İl Başkanlığı binasının önünde şehitler için lokma döktürürken Ali Karaoba’da vatandaşlara elleriyle lokma dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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