Uşak’ta narkotik ekipleri 4 bin 536 adet uyuştucu hap ele geçirdi

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Uşak’ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenlenen istihbarat çalışmaları sonucunda şehir dışından getirilen 4 bin 536 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şehir dışından E.K.’nın (27) yüklü miktarda sentetik ecza hap getireceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda E.K.’nın içerisinde olduğu öğrenilen otobüs, kontrol noktasında durduruldu. Yapılan arama çalışmalarında E.K.’nın sırt çantasından vatandaşları zehirlemesi planlanan 4 bin 536 sentetik ecza hap çıktı. Şüpheli şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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