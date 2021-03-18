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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi, Çanakkale zaferini ve şehitleri andı

İHA

Uşak Üniversitesi, Çanakkale zaferini ve şehitleri andı

Uşak Üniversitesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan törene Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Uşak Üniversitesi Senatosu katıldı. Program İslami İlimler Fakültesi Öğr. Gör. Cihat Çelik’in Kur’an tilaveti ile başladı. Kur’an tilavetinin ardından Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan 18 Mart videosu izlendi.
Rektör Savaş: “Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini ateşlemiştir.”
Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Savaş, 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümünü kutlayarak, bugün bize bu toprakları ebedi vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle andı. 19151916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebelerinin, “Çanakkale Muharebeleri” olarak adlandırıldığını aktaran Prof. Dr. Savaş “İtilaf Devletleri, İstanbul’u zapt ederek Osmanlı İmparatorluğu’nu savaş dışında bırakmak amacıyla Çanakkale Boğazı’na karadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlemiş ancak kahraman ordumuz karşısında ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır. 1915 yılında ‘Çanakkale Geçilmez!’ ilkesini tarihe altın harflerle yazdıran kahraman ordumuzun imanı ve bağımsızlık sevdası, Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale Zaferi, I. Dünya Savaşı’nın tüm seyrini etkilemiş ve Dünya siyasi haritasını yeniden şekillendirmiştir” dedi.
Savaş: “Aziz Türk milletinin mücadelesi, diğer mazlum toplumlara da örnek teşkil etmiştir.”
Çanakkale Zaferimizin öneminin, sadece Türk milleti açısından değil, dünyanın diğer mazlum milletleri açısından da çok büyük olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Savaş “Asırlarca süren Batı sömürgeciliğine karşı ‘iman dolu göğsünü’ siper eden aziz Türk milletinin mücadelesi, diğer mazlum toplumlara da örnek teşkil etmiştir. Çanakkale Zaferi, Müslüman toplumların, Batı’nın saldırganlığına karşı çıkışının adeta bir sembolü olmuştur. Kurtuluş Savaşımız ile kavuştuğumuz bağımsızlığımız dünyanın bütün mazlum milletlerini harekete geçirmiştir. Çanakkale Zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerine ‘Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir’ dediği zaferin adıdır. Çanakkale Zaferi, Akif’in ‘Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer’ dediği zaferin adıdır” şeklinde konuştu.
Rektör Savaş: “Eğitimciler olarak sorumluluğumuz büyüktür. Bizlere düşen görev, gençlerimizi Çanakkale Ruhu’yla yetiştirmektir.”
Açılış konuşmasının ardından Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Talha Şimşek “Çanakkale Şehitleri” adlı şiiri okudu. Şiirin ardından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına düzenlenen Sebilürreşad Uluslararası Kısa Film yarışmasında jüri özel ödülüne layık görülen Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi Barış Yalca’nın ödül alan “Vatanın Rengi” adlı filmi izlendi. Program İslami İlimler Fakültesi Öğr. Gör. Mehmet Aydın’ın okuduğu hatim duası ile son buldu.
Programın ardından Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan, Çanakkale Savaşında en önde savaşan 14. Alay Komutanlığı öğle yemeğine ait menü sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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