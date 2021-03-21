Uşakspor’da Zonguldak Kömürspor mesaisi başladı

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Uşakspor, ligin 30.haftasında karşılaşacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği idmanla devam etti.

Uşak Spor, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 30.haftasında 24 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Zonguldak Kömürspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği idmanla devam etti. Teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde 1 Eylük Uşakspor sahasında yapılan idman pas çalışmasıyla başlarken şut çalışması ve düz koşu çalışmasıyla son buldu.

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