Uşakspor’da Zonguldak Kömürspor mesaisi başladı

Uşakspor, ligin 30.haftasında karşılaşacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği idmanla devam etti.
Uşak Spor, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 30.haftasında 24 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Zonguldak Kömürspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği idmanla devam etti. Teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde 1 Eylük Uşakspor sahasında yapılan idman pas çalışmasıyla başlarken şut çalışması ve düz koşu çalışmasıyla son buldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.