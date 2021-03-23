Uşakspor seri istiyor

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UŞAK, (DHA) MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 haftalık galibiyet hasretinin ardından yeni teknik patronu Serkan Afacan yönetiminde çıktığı ilk sınavda Hacettepespor'u yenerek Play-Off yarışına tutunan Uşakspor, yarın Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. Devrek İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te start alacak. Uşakspor, grupta 27 maçta 44 puanla 7'nci sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2021-03-23 11:18:59



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