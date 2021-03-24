Uşak’ta trafik kazası; 3 yaralı

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında 3 şahıs yaralandı. Yaralanan şahıslar, hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Uşak’ta Yenişehir rampasında meydana geldi. İddialara göre Necati Koç (57), 45 EY 728 plakalı otomobiliyle İzmir Ankara karayolu üzerinde seyir halindeydi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten Koç, araç kontrolünü kaybetti. Aracın kontrolünün kaybolması sonucunda araç, önce yol kenarında bulunan su kanalına düştü, sonrasında da kanal yanında bulunan duvara çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Koç ve araçta yolcu olan Şevket Öztürk (77) ve Oktay Kılıç (59)’u Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araç ise hurdaya döndü ve kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.