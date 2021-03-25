Uşakspor deplasmanda gülemiyor

UŞAK, (DHA) Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup´ta yeni teknik patronu Serkan Afacan yönetimindeki ilk sınavda Hacettepespor'u yenerek Play-Off yarışında umutlandıktan sonra Zonguldak Kömürspor deplasmanından 1-0´lık yenilgiyle dönen Uşakspor, dış sahada üst üste 5´inci mağlubiyetini aldı. Bu periyotta Ankara Demirspor´a 3-0, Amed Sportif, Anagold 24Erzincanspor ve Şanlıurfaspor´a 2-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, Zonguldak ekibine tek golle boyun eğerek son 5 deplasmanda 10 gol yiyip, rakip kalelere gol atma başarısı gösteremedi. Play-Off hattının 5 puan gerisine 10´uncu sıraya gerileyen Uşakspor´un dış sahadaki galibiyet özlemi 8 maça yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2021-03-25 12:47:16
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