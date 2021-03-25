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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İHA

Uşak’ta 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Uşak’ta meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı.
Uşak’ta akşam saatlerinde eş zamanlı 2 zincirleme kazası meydana geldi. Kazalardan biri İzmirAnkara karayolu üzerinde Atatürk Bulvarında Şehit Mehmet Bozkuş Kavşağı’nda meydana geldi. İddialara göre 64 DD 353 plakalı ticari araç sürücüsü S.Ç., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı araç kontrolünü kaybetti. Araç kontrolü kaybolan araç yan şeride geçtiği esnada arkadan gelen C.Y. kontrolündeki 64 FS 456 tır, önce kontrolü kaybolan araca hemen ardından da yolda seyir halinde olan M.K. idaresindeki 50 BE 900 çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan bir şahıs, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Aynı saatlerde Uşak Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında da bir kaza meydana geldi. İddialara göre İ.D., kontrolündeki 43 KP 048 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek H.Ç. yönetimindeki 42 ACN 382 plakalı tıra çarptı. Ardından aynı istikamette seyreden A.C.A. yönetimindeki 43 RE 838 tır, İ.K. idaresindeki 03 UR 269 plakalı tır, M.B. kontrolündeki 65 BA 077 hafif ticari araç, M.Ö.’nün kullandığı 34 LS 9590 plakalı otomobil ile Y.M. yönetimindeki 64 LC 673 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Vatandaşların ihbarları üzere olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan 4 şahıs, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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