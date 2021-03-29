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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak esnafı, “Tütüne hayır, yaşama merhaba” diyor

İHA

Uşak esnafı, “Tütüne hayır, yaşama merhaba” diyor

Uşak Valiliği, Uşak Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi, Uşak Yeşilay Şubesi işbirliği ile zararlı alışkanlıklardan tütün kullanımının önüne geçilmesi amacı ile topluma örnek teşkil etmesi açısından Uşak esnafının tütün alışkanlığından vazgeçmesi amaçlı “ Uşak esnafı ‘Tütüne hayır, yaşama merhaba’ diyor” projesi tanıtıldı.
“Uşak esnafı, ‘Tütüne hayır, yaşama merhaba’ diyor” proje tanıtımı Uşak Valiliği karşısında bulunan Özmerkez toplantı salonunda gerçekleşti. Tanıtım toplantısına Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas, Yeşilay Uşak Şube Başkanı Feyza Güler ve konu ile alakalı il müdür ve başkanları katıldı. Toplantıda Konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, tütün kullanımının bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi oranda kullanıldığını ve sigara kullanım yaşının düştüğünü belirterek bu tehlikeden bir an önce kurtulması gerektiğini aktardı. Sözlerini devam ettiren Vali Kocabıyık, “Valiliğimiz himayelerinde ve koordinasyonunda; Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Yeşilay Uşak Şubesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün paydaş olduğu “Uşak Esnafı; Tütüne Hayır, Yaşama Merhaba Diyor!” projesini hayata geçiriyoruz.
Bu mücadelede, ilimizde, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin öncü olacağını düşünüyoruz. “Uşak Esnafı; Tütüne Hayır, Yaşama Merhaba Diyor!” projesi kapsamında, esnaflarımız arasında sigara kullanımının azalacağını ve bu durumun diğer vatandaşlarımıza örnek teşkil edeceğini düşünüyorum.
İnanıyorum ki, burada bulunan tüm Oda Başkanlarımız ve bağlı esnaflarımız bu mücadeleden alınlarının akıyla çıkacaktır, hem kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlığı için toplumumuza örnek olacaklardır. Ve biliyorum ki hiçbirimiz, evlatlarımıza zarar gelmesini istemeyiz. Fakat sigara, pasif içici olarak onlara zarar veriyor ve onlara kötü örnek oluyoruz. Bu sebeplerle en kısa zamanda sigara bağımlılığından kurtulmak zorundayız. Devlet olarak esnaflarımızı bilinçlendirmek ve bu mücadelede yanlarında olduğumuzu göstermek için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Bu desteği vermek için elinizden gelenin fazlasını yapacağınıza inancım tam.
“Uşak Esnafı; Tütüne Hayır, Yaşama Merhaba Diyor!” projesinin hayata geçirilmesinden duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Projemizde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, tüm esnaf ve sanatkârlarımıza bu mücadelemize verecekleri katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ayrıca hayata geçirilen bu proje ile birlikte tütün kullanımının insan sağlığına ve ülke ekonomisine olan zararları hakkında, Uşak esnafından başlanarak bilgilendirme eğitimleri yapılacak ve bu konuda farkındalık oluşturulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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