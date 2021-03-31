Uşakspor evinde Gümüşhanespor'la oynayacak

UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Zonguldak Kömürspor'a 1-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Uşakspor yarın evinde Gümüşhanespor'la kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Fevzi Erdem Akbaş görev alacak. Uşakspor'da kart cezalısı Alpay mücadelede forma giyemeyecek. Uşakspor bu maç öncesi 44 puanla 10'uncu sırada yer alırken, Gümüşhanespor ise 20 puanla sonuncu durumda.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2021-03-31 11:35:07
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