Dünya Üniversiteleri, Uşak Üniversitesi konferansında buluştu

Uşak Üniversitesi tarafından düzenlenen online toplantıya "Erasmus ve Mevlana Değişim Programı" kapsamındaki 45 üniversite katıldı.

Uşak Üniversitesi tarafından Erasmus ve Mevlana değişim programları kapsamında anlaşması olan dünyanın farklı ülkelerinden 45 üniversite temsilcisi “2.International StaffWeek” etkinliğinde bir araya geldi. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, online yapılan ve 2 gün süren etkinliğin açılışında, ilki yüz yüze gerçekleştirilen etkinliğin bu yıl pandemi nedeniyle sanal ortamda yapıldığını belirtti. Uşak Üniversitesinin son üç yılda yapılan uluslararası anlaşmalarla 61 ülkeden 3 bin 196 öğrenciye daha sahip olduğunu söyledi.

Rektör Savaş, “Erasmus Programında 29, Mevlana Programında ise 20 anlaşma yaptık. Anlaşma sayılarımızı arttırarak öğrenci ve personellerimizin bu değişim programlarından yararlanmalarını sağladık. AB Projeleri Konsorsiyum, ICM ve KA2 Projelerinde, Türkiye’deki en önemli bütçeleri üniversitemize kazandırdık” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, katılımcılara teşekkür ederek, gelecek yılki toplantıyı yüz yüze gerçekleştirilmeyi ve katılımcıları Uşak’ta ağırlamak istediklerini dile getirdi. Rektör Savaş, konuşmasının sonunda üniversitenin gelişimi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Tarhan etkinliğin bu yılki temasının “Digital NetworkIn (Dijital Ağ)” olduğunu belirterek, yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Etkinliğin ilk gün sabah oturumunda HavelsanYönetim Kurulu Danışmanı Tolga Erkmen “Geleceğe Hazırlık”, Türkiye Ulusal Ajansı Temsilcisi Uzman Ahmet Fatih Işık “Türkiye’deki Erasmus Projeleri” ve Ankara Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Onur Hoşnut “Yeni Erasmus Programında Yüz Yüze ve Karma Hareketlilik” konulu sunumlar gerçekleştirdi. Öğleden sonraki oturumda ise; Öğr. Gör. Gaye Kuru Türk kültürü, Prof. Dr. Rainer M. Czichon ise Uşak tarihi ve arkeolojisi hakkında bilgi verdi. Ardından Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından hazırlanan Karma Sergi, Seramik, Tezhip, Minyatür çalışmalarını ve Zeybek gösterimi içeren video gösterimi sunuldu.

2.International StaffWeek etkinliğinin ikinci gününün ilk oturumu da, Uşak Üniversitesinin aktif olarak yer aldığı uluslararası programların tanıtımıyla başladı. Tanıtım sonrasında “Beş Dakika İçinde Kurumunu En İyi Şekilde Tanıtma” temalı etkinlik ile katılımcılar üniversitelerinin tanıtımını yaparak, gerçekleştirecekleri yeni ortaklıklar için iletişim bilgilerini paylaşma fırsatı buldular.

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