Uşakspor - Gümüşhanespor: 0-2

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UŞAK, (DHA) - STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Fetdah Yiği (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (x) Mehmet Gürkan (xx), Mehmet Bektaş (x) (Dk. 75 Noyan x), Serhat (x) (Dk. 79 İbrahim x), Samet (xx), Kadir (x) (Dk. 65 Resul x), Seçkin (xx), Ali (x), Berkay (x), İsmet (x), Levent (xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Zeki (xxx) Burak (xx), Osman (xxx), Berkan (xx), Ömer Alp (xxx), Muharrem (xx), Raif (xxx) (Dk. 89 Yunus), Sercan Kaya (xxxx) (Dk. 89 Osman Can), Tuğay (xxx) (Dk. 89 Özgür), Tekin (xx) (Dk. Musa Sinan xx), Erdinç (x) (Dk. 70 İlke xxx)

GOLLER: Dk. 72 ve Dk. 82 Sercan Kaya (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Berkay, Levent (Uşakspor), Raif, Burak (Gümüşhanespor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Berkay (Uşakspor)MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Uşakspor, üst üste 2'nci, son 6 maçta 4'üncü mağlubiyetini evinde düşme hattındaki Gümüşhanespor'dan alarak Play-Off'u riske soktu: 0-2.

Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki maçta konuk ekibin gollerini 72 ve 82'nci dakikalarda Sercan Kaya attı. Ev sahibinde Berkay 90'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ligde Uşakspor bu skorla 44 puanla 19'uncu sıradan kurtulamayıp Play-Off barajının 8 puan gerisinde kalırken Gümüşhanespor puanını 23'e çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2021-04-01 17:13:02



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