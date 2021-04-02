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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi 'bölgesel kalkınma ve girişimciliğin' merkezi oluyor

İHA

Uşak Üniversitesi 'bölgesel kalkınma ve girişimciliğin' merkezi oluyor

“USTECH Ön Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi Projesi” bölge ekonomisini canlandıracak Uşak Üniversitesi büyük bir projeye daha imza attı.
Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hazırlanan ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin ortağı olduğu projeye 16 büyük firma da iştirakçi olarak katılıyor. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, proje ortakları ve iştirakçileriyle bir araya gelerek proje protokolünü imzaladı.
“USTECH Ön Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi” projesinin, Zafer Kalkınma Ajansına Sosyal Gelişimi Destekleme Programı kapsamında önerilen ve Uşak’ta ilk 4’e kalarak ön başvuruyu geçen bir proje olduğunu belirten Rektör Savaş, “proje; deri, tekstil ve seramik alanlarında bölgesel kalkınmayı hızlandırması ve bölgedeki girişimcilik ekosistemini canlandırması hedeflenen tematik bir girişimcilik merkezi olarak planlandı. Girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getireceğiz. Merkezimiz, Bölgesel Kalkınmaya destek, Deri, tekstil ve üretimine güç verecek’’ diye konuştu.
Rektör Savaş, proje kapsamında 100 öğrencinin eticaret, dışticaret, prototipleme eğitimler alacağını, öğrencilerden 36’sının Uşak’taki firmalarda istihdam edileceğini, projeye dahil edilen yabancı öğrencilerinde ülkelerindeki firmalarla bağlantı kurarak bölgedeki dış ticaret olanaklarının gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Proje girişimcilerin rehberi olacak
Eğitimlerin sanayinin ihtiyaçları ve pandemi sonrası toparlanma sürecine yönelik olarak da planlandığını söyleyen Rektör Savaş, ‘‘Alın teri ve bilgi terini birleştiriyoruz. Girişimcilere rehberlik edeceğiz. Proje ortaklarımız ve iştirakçilerimizle el ele verdik, bölgesel kalkınmaya birlikte güç katacağız” dedi.

‘Bir Fikriniz Mi Var, USTECH Yanınızda’
Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsünde hizmet verecek olan USTECH Ön Kuluçka ve Girişimcilik Merkezinin girişimcilere destek vereceğini belirten Rektör Ekrem Savaş, ‘‘Fikirlerin bir ürüne, hizmete ya da projeye dönüşebilmesi için fiziki altyapı imkânı şarttır. Girişimci adaylarının bu fiziki alanda, deneyimli uzman akademisyenlerimizle birlikte iş planlarını hazırlayarak araştırmalarını yapmalarına rehberlik edeceğiz. Girişimcilerimizin fikirlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları tüm eğitim ya da danışmanlık hizmetleri verilecek. Kısaca girişimcilik faaliyetlerinin ön planda tutulduğu, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bu süreçte desteklendiği, aynı zamanda gereken bilgi ve beceriyi uygulamalı olarak edinmelerini sağlayan bir kuluçka merkezini hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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