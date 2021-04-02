Uşakspor için makas açılıyor

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UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta Zonguldak Kömürspor´un ardından Gümüşhanespor´a da mağlup olan Uşakspor, Play-Off yarışının iyice gerisinde kaldı. Evinde Gümüşhanespor´a 2-0 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip 10´uncu sırada kalırken, Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı 8´e yükseldi.

Bitime 7 hafta kala ümitlerini tüketmeye başlayan Ege ekibi sezonun büyük bölümünde ilk 5´in içinde yer almasına rağmen avantajını koruymadı. Son haftalarda düşüşe geçen Uşakspor, 6 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi. Uşakspor haftaya 7 Nisan Çarşamba günü Sarıyer deplasmanına çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2021-04-02 12:14:22



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