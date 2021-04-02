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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İplik fabrikasında çıkan yangın, 5 saatlik çalışmada kontrol altına alındı

İHA

İplik fabrikasında çıkan yangın, 5 saatlik çalışmada kontrol altına alındı

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iplik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 5 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında bir itfaiye eri merdivenden düşerek yaralanırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlı bir iplik fabrikasının depo kısmında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler, yangını fark ederek ihbarda bulundu. İhbarlar Üzerine yangın yerine Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, takviye olarak da Uşak Belediyesi, Ulubey, Banaz ve Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık olarak 5 saat süren yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve titiz çalışmasıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, soğutma çalışmalarına yarın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi. Yangında yüklü miktarda maddi zarar meydana gelirken bir itfaiye eri ise çalıştığı esnada merdivenden düştü. Merdivenden düşen Haydar Şarban’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Deponun kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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