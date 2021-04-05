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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Servislerin karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı; 9 yaralı

İHA

Servislerin karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı; 9 yaralı

Uşak’ta sabahın erken saatlerinde servislerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İzmir Uşak Karayolu üzerinde Uşak Lisesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 63 E 3816 plakalı saman yüklü tır ile İzmir istikametine seyir halinde olan Mehmet Kılıç, belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Araç kontrolü kaybolan tır yol kenarında yan yattı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Kılıç ve yanında seyir halinde bulunan Ali Kılıç tedbir amaçlı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sabahın erken saatlerinde ise adeta ihmalsizlik zinciri meydana geldi ve şans eseri bir facia yaşanmadı. Kaza yerinden geçen 64 S 0012 plakalı servis şöförü Güngör Bozkurt, kazayı görüp durakladığı sırada arkasından gelen 64 S 0323 plakalı servis sürücüsü Ramazan Türk duraksayamadı ve Bozkurt idaresindeki servise arkadan çarptı. Oluşan kazanın ardından 64 S 0186 plakalı servis sürücüsü Uğur Güler, 64 FM 683 plakalı servis sürücüsü Erol Özer ve 64 S 0102 plakalı servis sürücü Bayram Aysal’da kazaya karıştı. Meydana gelen kazada servislerde yolcu olan 9 işçi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kazaya karışan servis sürücülerinden Bayram Aysal'ın yakınları ise kazayı çekerek işlerini yapan gazetecilere "Neden Çekiyorsunuz" ve "Çektiniz bak" çıkışlarında bulunarak hukuki yollara başvuracağını ifade etti. Meydana gelen 2 ayrı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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