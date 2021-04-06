Uşakspor deplasmanda

UŞAK, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Zonguldak Kömürspor ve Gümüşhanespor maçlarını kaybedip Play-Off barajının uzağında kalan Uşakspor, yarın Sarıyer deplasmanında mücadele edecek.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Erhan Kutlu'nun yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Kırmızı-siyahlılarda geçen hafta Gümüşhanespor maçında kırmızı kart gören Berkay Özer, İstanbul'da forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Uşakspor 44 puanla 10'uncu sırada yer alırken, Sarıyer ise 52 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Uşak
2021-04-06 12:14:56
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