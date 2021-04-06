Uşak’ta kumar oynayan 11 kişiye 15 bin TL para cezası kesildi

Uşak’ta iki farklı adrese yapılan kumar operasyonunda toplamda 11 kişiye 15 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca operasyon esnasında oyunlarda kullanılan bin 960 TL hazineye aktarıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarayaltı Mahallesi ve Durak Mahallesi’ne bağlı iki kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler istihbarat doğrultusunda kahvehanelere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynarken yakalanan 11 kişiye kumar oynamak suçundan toplamda 15 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca ekipler Durak Mahallesi’ndeki kahvehanenin ruhsatsız olması nedeniyle de kahvehaneyi mühürledi. Öte yandan kumar oynamak amaçlı kullanılan bin 960 TL ise ekipler tarafından el konularak hazineye aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.