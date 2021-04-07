Uşak Belediyesinden çevre dostu proje

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Belediyesinden çevre dostu proje

İHA

Uşak Belediyesinden çevre dostu proje

Uşak Belediyesi, düzenlediği çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekleyerek, evlerden atık yağları biriktirip getiren vatandaşlara çeşitli hediyeler veriyor.

Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında; evlerinde atık yağlarını biriktiren vatandaşlara hediye verilerek, atık yağların çöpe ve doğaya karışmadan biriktirilmesinin özendirilmesi amaçlandı. Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Fatih Öztürk, vatandaşlarımızın evlerinde kullandıkları ve artan yağların lavaboya ya da çöpe dökülmesi durumunda çevreye geri dönülmez zararlar verdiğini belirterek, 1 litre yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğinin altını çizdi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın çevre kirliliğini önlemek ve doğayı korumak için hassasiyetle çalıştığını hatırlatan Öztürk, Başkan Çakın’ın talimatıyla böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. Bu kampanya sayesinde yağların doğaya karışmadan toplanmasını sağlayabileceklerini belirten Öztürk, bu konuda Uşak halkının hassasiyetle davranacağına inandıklarını kaydetti. Her 2 litre atık yağa bir hediye paketi vereceklerini söyleyen Öztürk, atık yağlarını biriktiren vatandaşların Alo 153 numaralı hattı arayarak ekipleri çağırabileceğini, ekiplerin bu vatandaşların evlerine giderek atık yağları teslim alıp hediyelerini takdim edeceklerini anlattı.

Öztürk, “Biz vatandaşlarımızın evine gidip bu yağları teslim alacağız. Bizim topladığımız bu atık yağlar daha sonra anlaşmalı olduğumuz lisanslı firma tarafından alınarak işlenecek ve araçlarda kullanılan biyodizel yakıt haline getirilecek. Biyodizel yakıtlar günümüzde tüm dünyada sıklıkla tercih edilmeye başlanan ve çevreye karşı daha zararsız olan yakıtlardır. Bu kampanyamız sayesinde bundan sonra hem atık yağların doğaya karışarak çevremize zarar vermesi engellenmiş olacak, hem de bu yağların geri dönüşümü sağlanmış olacak” dedi. Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir dünya bırakma arzusuyla böyle bir kampanya başlattıklarını ifade eden Öztürk, Uşak Belediyesinin çevre dostu projeler üretmeye devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’ta kumar oynayan 11 kişiye 15 bin TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Uşak’ta kumar oynayan 11 kişiye 15 bin TL para cezası ...
Uşakspor deplasmanda
YEREL HABERLER Uşakspor deplasmanda
Uşak’ta 104 amiral hakkında suç duyurusunda bulunuldu
YEREL HABERLER Uşak’ta 104 amiral hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Adliyeye sevk edilen 20 uyuşturucu tacirinden 2’si kadın 9 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adliyeye sevk edilen 20 uyuşturucu tacirinden 2’si ...
Servislerin karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı; 9 yaralı
YEREL HABERLER Servislerin karıştığı zincirleme kazada can pazarı ...