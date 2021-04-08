Uşakspor patlama yaptı

UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Zonguldakspor ve Gümüşhanespor maçlarını kaybedip Play-Off yarışından uzaklaşan Uşakspor, deplasmanda Sarıyer'e gol oldu yağdı. ilk 5 için yarıştığı rakibini 6-0 yenen kırmızı-siyahlılar büyük moral buldu. Play-Off hattıyla arasındaki farkı 5 puana indiren Uşakspor, kalan 6 maç öncesi yarışta umut tazeledi. Uşakspor, kalan haftalarda Manisa Futbol Kulübü, Çorum Futbol Kulübü (D), Kocaelispor, Afjet Afyonspor (D), İnegölspor ve Niğde Anadolu FK (D) ile karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2021-04-08 12:36:57
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