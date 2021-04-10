Uşak’ta Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı İHA Muhabiri, Asayiş Şube Müdürüne plaket taktim etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı İHA Muhabiri, Asayiş Şube Müdürüne plaket taktim etti

İHA

Uşak’ta Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı İHA Muhabiri, Asayiş Şube Müdürüne plaket taktim etti

10 Nisan Polis Günü, Uşak’ta yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yapılan kutlamanın ardından kentin ulusal ve yerel basını, bazı emniyet mensuplarına plaket verdi.
Türk Polis Teşkilatı mensupları 10 Nisan günü 176. Yıl dönümü Uşak’ta çeşitlik etkinliklerle kutlandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen program, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer’in Atatürk Heykeli’ne çelenk bırakmasıyla başladı. Gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer yaptığı konuşmada, aziz millet önünde teşkilatın yüzünü ak eden kahraman polislerin polis gününü kutladı. Gezer, “Aslan kardeşlerim, insanlığın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu günlerde, mesai gözetmeksizin üstün bir gayret, engin bir sabır, asil bir fedakarlık ve ciddi bir disiplin anlayışıyla çalışıp aziz milletimizin önünde teşkilatımızın yüzünü bir kez daha ak eden siz kahramanlarımızın polis günü kutlu olsun. Şehitlerimizin ruhları şad, gazilerimizin gönlü şen, sağlıkları daim olsun. Sizlere, cefakar ailelerinize, sevdiklerinize ve sevenlerinize bin selam olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin, namerde muhtaç etmesin. Polis günümüz kutlu olsun” şeklinde konuştu. Program Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motorize Yunus Ekipleri’nin yaptığı motorlu gösteriyle devam etti. Motor gösterisinin sonunda motosikletlerden açılan Türk Bayrakları, kutlamanın ilgi odağı oldu. Kutlama törenin ardından kentin ulusal ve yerel basın mensupları da İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Şube Müdürleri ve bazı komiserlere plaket verdi. İhlas Haber Ajansı Uşak İl Temsilcisi Köksal Kılınç, Asayiş Şube Müdürü Necip Çeltikçi’ye plaket ve onur belgesi sunarak, bu zamana kadar verdikleri emek ve çalışmalar için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

8 yaşında altın madalya kazanan Tural antrenmanlarına devam ediyor Uşak Karate Özlem Spor Kulübü Antrenörü Özlem Güngör: “Spora küçük yaşta başlamak 1 adım önde başlamaktır”
YEREL HABERLER 8 yaşında altın madalya kazanan Tural antrenmanlarına ...
Uşak tekrar maviye dönmek istiyor
YEREL HABERLER Uşak tekrar maviye dönmek istiyor
Uşakspor patlama yaptı
YEREL HABERLER Uşakspor patlama yaptı