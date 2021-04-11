Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK, şampiyonluğunu namağlup ilan etti Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan: “Şampiyonluğumuz Manisa’ya armağan olsun” Teknik Sorumlu Serkan Özbalta: “İkinci devrede herkes bize motive oldu”

İHA

Manisa FK, şampiyonluğunu namağlup ilan etti Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan: “Şampiyonluğumuz Manisa’ya armağan olsun” Teknik Sorumlu Serkan Özbalta: “İkinci devrede herkes bize motive oldu”

Manisa FK, 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında Uşakspor ile deplasmanda oynadığı maçta berabere kalarak şampiyonluğu garantiledi. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, 32 maçta namağlup olarak elde edilen şampiyonluğu taraftarlara hediye etti.
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Manisa FK, 36 maçlık ligde 32 maçta yenilmeyerek şampiyonluğunu ilan etti. Uşakspor ile deplasmanda oynadıkları maçta berabere kalarak şampiyon olan Manisa FK’da kulüp başkanı Mevlüt Aktan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarmalarına rağmen daha kat edilecek yolları olduğunu aktaran Aktan, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirtti. Aktan, “Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, teknik kadromuza, hocamıza, futbolcularımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin büyük emeği, fedakarlığı var. Herkesin burada katkısı var. Başardık, daha kat edecek yolumuz var. Hedefimiz Süper Lig. Güzel bir kulüp meydana getirdik. Alt yapımızla, duruşumuzla güzel bir kulüp meydana getirdik. Örnek davranışlar yapıyoruz. Umarım Türk futboluna büyük katkılar sağlamış oluruz. Ben herkese bir defa daha teşekkür ediyorum. Şampiyonluğumuz Manisa’ya armağan olsun” şeklinde konuştu.

Serkan Özbalta: "Bütün Manisa’nın arzu ve isteği buydu"
Manisa FK teknik sorumlusu Serkan Özbalta ise önlerindeki 4 maçı da kazanarak ileride namağlup şampiyonluk hikayeleri anlatmak ve bu zor apoleti takmak istediklerini belirtti. Özbalta, “Gerçekten kolay değil bazı şeyleri başarmak. Çok uzun bir maraton, diğer önceki senelerle kıyasladığınız zaman 2 tane fazladan maç oynuyorsunuz. 34 değil de 36 müsabakadan bahsediyoruz. Bu müsabakaları oynarken ciddi rakiplerin olduğu, şehir takımlarının olduğu grupta yer aldık. Futbolcularla ilk toplandığımızda bu grubun bizim için daha iyi olacağını çünkü, iyinin rekabeti ve oyunu geliştireceğini düşünüp bu şekilde yola çıktık. Bizim için ana bölümü tamamladık. Şampiyon olmaktı, bir üst kategoriye çıkabilmekti. Bütün Manisa’nın arzu ve isteği buydu. Bilindiği üzere Manisaspor Bölgesel Amatör Lig’e düştü. Şehri temsil edecek ciddi bir takıma ihtiyaç olduğunu, bir dahaki yıl seyircilerin de alınacağı düşünüldüğünde, şehirde bu heyecanı yaşayacak futbol takımının olması gerekiyordu ki biz o anlamda farklı bir sorumluluk hissettik. Biz de bunu başardık. Zor geçen bir ligde içinde olunca daha iyi anlıyorsun. Kolay değil, herkes emek veriyor. Rakiplerimiz de emek veriyor, onlara karşı 32 maçta yenilmeden şampiyon olmak, bu nedenler ikinci yarıda rakipleri daha da motive eden bir nedendi. Manisa FK'nın bir oyun gücü var, güçlü bir oyun oynuyor ama namağlup kulübü biz yenebilir miyiz, bu hazzı biz yaşayabilir miyiz diye düşünüyordu ki, bu doğru bir motivasyon kaynağıydı ama şu ana kadar biz buna müsaade etmedik. 4 maçımız daha var, neden olmasın diyoruz. Tarihe adını yazdırarak torunlarımıza anlatabilecek enstantaneler anlatabilirsek, bu değerli apoleti de takabilirsek ne mutlu bize” dedi.

Çağra Giritlioğlu: "Şampiyonluğu Manisa halkına armağan ediyoruz"
Takımın genç defans oyuncularından Çağrı Giritlioğlu ise yaptığı açıklamada şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını ve şampiyonluğu Manisa halkına armağan ettiklerini belirtti. Giritlioğlu, “Gerçekten sezon başından beri çok çalışıyoruz şampiyonluğu elde etmek için. Benim Manisa Futbol Kulübü’nde dördüncü yılım. Üçüncü Lig’de de şampiyon olmuştuk. Bu sene de şampiyon olduk. Tabii hedefimiz bitmedi. Kulübün hedefleri her zaman daha da üstüne koymak. Önümüzde 4 maç daha var, onları da kazanıp namağlup bir şekilde bitirmek istiyoruz ligi. Çok mutluyuz, şampiyonluğu Manisa halkına armağan ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'de (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'de (FOTOĞRAFLAR)
Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'de
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'de
Uşak’ta Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı İHA Muhabiri, Asayiş Şube Müdürüne plaket taktim etti
YEREL HABERLER Uşak’ta Polis Haftası çeşitli etkinliklerle ...
8 yaşında altın madalya kazanan Tural antrenmanlarına devam ediyor Uşak Karate Özlem Spor Kulübü Antrenörü Özlem Güngör: “Spora küçük yaşta başlamak 1 adım önde başlamaktır”
YEREL HABERLER 8 yaşında altın madalya kazanan Tural antrenmanlarına ...