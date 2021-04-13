Uşak'ta bin 708 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

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Uşak'ta şüphelenerek durdurulan araçta, bin 708 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta yakalanan iki şüpheliden birisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Uşak karatolu üzerinde bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, sağ ön koltuk altına saklanmış bin 708 sentetik ecza hap bulundu. Araç içerisinde bulunan iki şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan birisi tutuklanırken bir şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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