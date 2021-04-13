Gözleri telsizde, kulakları ezanda oruç açtılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gözleri telsizde, kulakları ezanda oruç açtılar

İHA

Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gözleri telsizde, mesai arkadaşlarıyla birlikte oruç açtılar.

Gözleri telsizde, kulakları ezanda oruç açtılar

Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gözleri telsizde, mesai arkadaşlarıyla birlikte oruç açtılar.

Uşak’ta gece nöbetçi olarak çalışan Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri, ilk iftarların İtfaiye binasının yemek hanesinde açtı. İş yerinde üzerlerinde sürekli duran tulumlarını iftara kısa bir süre kala çıkartan itfaiyeciler, telsizleri açık bir şekilde ezanın okunmasını bekledi. Bir kulakları ezanda, bir kulakları telsizde iftar saatini bekleyen itfaiyeciler, ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açtı.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak masaya oturan itfaiye ekiplerinin sofrasında köfte, pilav, çorba, salata ve güllaç yer aldı.
Uşak İtfaiyesi Çavuşu İsmail Gültekin, itfaiye dairesinde mesai arkadaşlarıyla birlikte bir aile ortamı oluştuğunu belirterek vatandaşlardan da meydana gelebilecek olumsuzluklarda soğukkanlı olmalarını ve kendilerine güvenmelerini istedi. Gültekin, “Burada kendi aile ortamımız gibi bir ortamımız var. Bayramlarda, tatillerde zaman fark etmeden ailemizle geçirir gibi arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Bugün de ramazanın birinci günü. Orucumuzu arkadaşlarımızla beraber açtık. Hem görevimizi hem de ramazan görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Uşak itfaiyesi birinci vardiyası olarak bugün 24 saat boyunca Uşak bölgesinde meydana gelebilecek her türlü yangın, kaza, doğal afet gibi olumsuzluklarda sorumluluk tarafımıza ait olacaktır. Halkımızdan ricamız, yaşanılacak olumsuzluklarda soğukkanlı olarak bizlere güvenmeleri ve daha hızlı yardımcı olabilmemiz için bizlere yardımcı olmalarıdır. Bu vesileyle de Uşağımızın ve bütün İslam aleminin ramazanını kutlar hayırlı ramazanlar dilerim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta bin 708 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Uşak'ta bin 708 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı kıyafetleri Uşak Üniversitesi'nden
YEREL HABERLER Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele ...
Şüpheli araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı
Pandemi sonrası enerji, Uşak Üniversitesinde konuşuldu
YEREL HABERLER Pandemi sonrası enerji, Uşak Üniversitesinde ...
Manisa FK, şampiyonluğunu namağlup ilan etti Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan: “Şampiyonluğumuz Manisa’ya armağan olsun” Teknik Sorumlu Serkan Özbalta: “İkinci devrede herkes bize motive oldu”
YEREL HABERLER Manisa FK, şampiyonluğunu namağlup ilan etti Manisa ...
Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'de (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'de (FOTOĞRAFLAR)
Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'de
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'de