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Uşak’ta çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır kül olurken çok sayıda koyun ve kuzu telef oldu

İHA

Uşak’ta çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır kül olurken çok sayıda koyun ve kuzu telef oldu

Uşak’ta Eşme ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır kullanılmaz hale geldi. Yangından çok sayıda koyun, kuzu ve 2 tane köpek telef oldu.
Eşme ilçesinin Karacaömerli köyünde boş evde, henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir eve ve ahıra sıçradı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Zaman zaman sert esen rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda koyun, kuzu ve 2 köpek telef olurken çok sayıda koyun ise yanmış koyun yine vatandaş ve ekiplerin uğraşları sonucunda telef olmaktan kurtuldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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