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İnşaat alanındaki bina çöktü, şans eseri faciadan dönüldü

İHA

İnşaat alanındaki bina çöktü, şans eseri faciadan dönüldü

Uşak’ta geçtiğimiz hafta sonu bina yapmak amaçlı temeli kazılan inşaat alanında 2 katlı bina hasar alarak çöktü. Çöken binada ölü veya yaralı bulunmazken yüksek miktarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan mülk sahibi ve inşaat müteahhitti gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre; olay Uşak Merkez’e bağlı İslice Mahallesi İslice Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre geçtiğimiz hafta sonu sokak üzerinde bulunan boş alanda bina yapılması için kazı çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar sırasında kazı alanında bulunan bir apartman kazıdan hasar aldı. Bunun üzerine inşaat müteahhitti bunun bir sorun olmayacağını belirtirken belediye ekipleri Pazartesi günü binanın boşaltılması talimatını verdi ve bunun üzerine apartman boşaltıldı. Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece saat 03.00’da hasar alan 2 katlı apartman çöktü. Olay yerine polis, AFAD ekipleri, tedbir amaçlı sağlık ekipleri ve mahallesinin elektriğini kesmek için elektrik şirketi çalışanları sevk edildi. Ölü veya yaralı bulunmayan bina çökmesinde binada faaliyet gösteren perdeci dükkanı nedeniyle yüklü miktarda maddi hasar meydana geldi. İş yeri sahibi Ramazan Ayan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başlatılan kazı çalışmalarını görmediklerini ancak çalışmada kendi binalarının dibine girildiğini belirtti. Ayan, “ Gördüğünüz gibi üzgünüz. Gündüz yıkım çalışmaları yapılmıştı zaten. Belediye ekipleri sabah kapatmamız gerektiğini söylediler. İnşaat müteahhitleri, herhangi bir sorun olmayacağını, çok büyük bir problem olmayacağını, birkaç gün içerisinde çözeceklerini söylediler ama maalesef durum bu vaziyette. Şuanda mağduruz yani, içeride 200 250 bin TL’lik malımız var. Hepsi heder oldu. Buraya yeni bina yapılacaktı. Temeli kazıldı, cumartesi Pazar günü temelini kazmışlar. Tabi yasaktan dolayı biz görmedik. Biraz fazla kazılmış, bizim binanın dibine girilmiş sanırım. Destekleme çalışması da yapılmadı, geç kalındı. Belediye ekipleri, yüzde 1 ihtimal dahi olsa boşaltmamız gerektiklerini söylediler. Temelin zayıf olduğunu söylediler. Ona istinaden biz de boşalttık” şeklinde konuştu. Öte yandan arsa sahibi H.O. ve inşaat müteahhitti S.O. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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