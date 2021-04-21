Uşakspor umut arıyor

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UŞAK, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek bitime 4 maç kala Play-Off yolunda tekrar umutlanan Uşakspor yarın 3'üncü sıradaki Kocaelispor'u konuk edecek.

Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Metehan Alpat düdük çalacak. Sıralamada 51 puanla 7'nci basamakta yer alan Uşakspor'un Play-Off barajıyla arasında 5 puan fark bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Uşak

2021-04-21 11:25:14



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