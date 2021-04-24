Uşakspor’da Afyon mesaisi başladı

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Uşakspor, Afyonspor maçı hazırlıklarına, bugün gerçekleştirdiği idmanla başladı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Uşakspor, ligin 36. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına, bugün gerçekleştirdiği idmanla başladı. Teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman düz koşuyla başladı. Isınma çalışmalarının ardından kuvvet ve şut çalışması sonrasında antrenman son buldu. Uşakspor, rakibini sorun yaşamadan geçerek playoff için umutlarını devam ettirmek istiyor.

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