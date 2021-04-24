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Uşakspor’da Afyon mesaisi başladı

İHA

Uşakspor’da Afyon mesaisi başladı

Uşakspor, Afyonspor maçı hazırlıklarına, bugün gerçekleştirdiği idmanla başladı.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Uşakspor, ligin 36. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına, bugün gerçekleştirdiği idmanla başladı. Teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman düz koşuyla başladı. Isınma çalışmalarının ardından kuvvet ve şut çalışması sonrasında antrenman son buldu. Uşakspor, rakibini sorun yaşamadan geçerek playoff için umutlarını devam ettirmek istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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