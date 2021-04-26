3 günlük kısıtlama sonrası Uşak’ta yoğunluk yaşandı Polis gittikten sonra vatandaşlar maskeyi indiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 günlük kısıtlama sonrası Uşak’ta yoğunluk yaşandı Polis gittikten sonra vatandaşlar maskeyi indiriyor

İHA

3 günlük kısıtlama sonrası Uşak’ta yoğunluk yaşandı Polis gittikten sonra vatandaşlar maskeyi indiriyor

Uşak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla birlikte uygulanan hafta sonu kısıtlamalarının ardından yoğunluk oluştu. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen caddelerde kalabalıklar meydana gelirken banka ve postane önünde ise uzun kuyruklar oluştu.

Ülke genelinde ramazan ayı boyunca uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Uşak’ta özellikle İsmet Paşa Caddesi ve cadde üzerindeki banka ve postanelerde yoğunluklar yaşandı. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen caddede vatandaş yoğunluğu yaşanırken banka ve postanelerde ise uzun kuyruklar oluştu.

Caddedeki yoğunluk hakkında İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Kamil Ural, vatandaşların polis denetimlerinde maske taktıklarını ama polis gittikten sonra maskeyi geri çıkarttığını belirtti. Ural, “Bugün pazartesi olduğundan dolayı bankalardan milletin işi çok. Kimisi maaşını alıyor, kimisi borcunu, taksitini ödüyor. Aşırı derecede yoğun bir kalabalık var. Sosyal mesafe yok. Devlet düzelteceğim diye uğraşıyor. Vatandaşlar bilinçsiz, birbirlerine yapışacağız diye uğraşıyor. Polis geçtikten sonra adam maskesini yine açıyor” şeklinde konuştu.

Ayrıca cadde ve cadde üzerindeki banka, postanelerde emniyet ekiplerince denetimler devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak Üniversitesi 'THE" dergisinde ilk bin üniversite arasında yer aldı
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi 'THE" dergisinde ilk bin üniversite ...
Uşakspor’da Afyon mesaisi başladı
YEREL HABERLER Uşakspor’da Afyon mesaisi başladı