Uşakspor - İnegölspor: 2-2

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UŞAK, (DHA)- STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Mehmet Vargün (xx), Emrah Akkaya (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (x) Mehmet Gürkan (xxx), Serhat (xxx) (Dk. 82 İbrahim x), Samet (xx), Noyan (xxx) (Dk. 73 Kadir x), Seçkin (xxx) (Dk. 82 Mert x), Ali (xxx), Alpay (x), İsmet (xx), Resul (x), Levent (xx)

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek (x) Seydi (xx), Gökhan Kurumuş (xxx), Samet (x) (Dk. 64 Gülhan xx), Metin (x) (Dk. 64 Emir xx), Fatih Çiplak (x) (Dk. 41 Oğuz xxx), Abdulkadir (xxx), Mehmet (x) (Dk. 72 Fatih Üge xxx), Erdem (x) (Dk. 64 Ahmet xxx), Bilal (x), Ali (xx)

GOLLER: Dk. 20 Noyan, Dk. 50 Mehmet Gürkan (Uşakspor) Dk. 8 Ali, Dk. 89 Abdulkadir (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Resul, Mert (Uşakspor) Gökhan, Mehmet (İnegölspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Uşakspor, evinde İnegölspor'la berabere kalarak sezonun son haftası öncesinde Play-Off şansını kaybetti: 2-2. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip Ali'nin 8'inci dakikadaki golüyle öne geçti. 20'nci dakikada Noyan ve 50'nci dakikada Mehmet Gürkan'la üstünlüğü bulan Uşakspor, 89'uncu dakikada Abdulkadir'in golüyle son anlarda beraberliğe razı oldu. Bu skorla 55 puanda kalan Uşakspor, son hafta öncesi 60 puana ulaşan Play-Off hattında 5'inci sıradaki Sarıyer'in 5 puan gerisinde kalıp, havlu attı. İnegölspor ise puanını 32'ye çıkarıp son haftaya düşme barajının 2 puan üzerinde girdi. Kırmızı-siyahlı ekip haftaya Niğde Anadolu FK deplasmanında sezonu noktalayacak. DHA-Spor Türkiye-Uşak DHA

2021-05-02 17:08:44



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