Uşak’ta denetimler arttırıldı

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Ülke genelinde 17 günü kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte Uşak’ta işlek cadde ve sokaklara denetim noktaları kuruldu. Noktalarda vatandaşların izin belgeleri sorgulanırken, izin belgesi olmayan vatandaşlara gerekli işlem yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde alınan kararlar doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayını kapsayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacağı belirtilmişti. 29 Nisan Perşembe günü saatler 19.00’da kısıtlama ülke genelinde başladı. Bu kapsamda Uşak’ta bir çok noktada İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim noktası oluşturdu. Denetim noktalarında araçlar incelenirken araç içerisindeki sürücü ve yolcuların da kısıtlamadan muaf tutan belgeleri kontrol edildi. Belgesi olmayan vatandaşlara gerekli yaptırımlar uygulandı.

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