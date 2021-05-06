Uşak Üniversitesi bir başarıya daha imza attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi bir başarıya daha imza attı

İHA

Uşak Üniversitesi bir başarıya daha imza attı

Uşak Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 5 bayrak kazandı. Rektör Ekrem Savaş, engelsiz eğitim ve engelsiz erişim için göreve geldikleri ilk andan itibaren çalıştıklarını ve son üç yıldır bu çalışmaların karşılığını aldıkları ödüllerle taçlandırdıklarını belirtti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından, “Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” sloganları ile yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan “2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri” töreni gerçekleştirildi. “Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni”, Kovid19 salgını dolayısıyla bu yıl yine video konferans yöntemi ile yapıldı. 2021 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, bütün üniversitelerin rektörleri, en çok ödül alan üniversitelerin rektörleri, ilgili rektör yardımcıları, engelli öğrenci birim sorumluları ve ödüllerin değerlendirilmesinde katkı sağlayan panelistler katıldı.

“Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında Uşak Üniversitesi 5 bayrak kazandı.
Uşak Üniversitesi; FenEdebiyat Fakültesi ile bu yıl ilk defa “Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı” ödülünü alırken, Adalet Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ise “Eğitimde Erişilebilirlik Bayrağı” ödülünü kazandı. Üniversite ayrıca Fakülteler Binası ve Kütüphane Binası ile “Mekânda Erişilebilirlik”, Spor Bilimleri Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile “Eğitimde Erişilebilirlik Bayrağı” ödüllerine aday olmaya hak kazandı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Engelsiz Eğitim ve Engelsiz Erişim için göreve geldikleri ilk andan itibaren çalıştıklarını ve son üç yıldır bu çalışmaların karşılığını aldıkları ödüllerle taçlandırdıklarını belirtti. Rektör Savaş, YÖK’ün üniversitelerimizde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek üzere verdiği, “Engelsiz Üniversite Ödüllerinde” bu yıl 5 bayrak birden almış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özel gereksinimli bireylerin tercih edebileceği üniversiteler içinde olduklarını söyledi. 2019 yılında Eğitimde Erişebilirlik alanında ‘‘3 Yeşil Bayrak’’, 2020 yılında SosyoKültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik kategorisinde “4 Mavi Bayrak”, şimdi de 2021 yılında 1 Turuncu Bayrak ve 4 Yeşil Bayrak aldıklarını ve bu ödüllerin üniversitelere saygınlık sağladığını ifade eden Prof. Dr. Savaş, emeği geçen başta Uşak Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü olmak üzere herkese teşekkür etti.

“Engelsiz Üniversite Bayrakları“ ve “Engelsiz Program Nişanı”
“Yeni YÖK" tarafından 2018 yılından bu yana geleneksel olarak verilen ödüllerin dördüncüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteler tarafından yoğun ilgi gördü. 2021 yılı için 1219 Nisan 2021 tarihleri arasında sağlık, mühendislik, özel eğitimin yanı sıra mimarlık gibi farklı alanlardan ve üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla 7 ayrı Panelde 114 üniversiteden 837 Bayrak başvurusu, 21 üniversiteden 108 Program Nişanı başvurusu değerlendirilmeye alındı.
Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim temalarıyla düzenlenen törende, yükseköğretim kurumlarına “Mekânda Erişebilirlik”, “Eğitimde Erişebilirlik” ve “SosyoKültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik” olmak üzere 3 kategoride “Engelsiz Üniversite Bayrakları” ile farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına “Engelsiz Program Nişanı” verildi.

3 ayrı kategoride “Engelsiz Üniversite Bayrakları” verildi
Engelsiz Üniversite Bayrak ödülleri kapsamında:
“Mekanda Erişilebilirlik Bayrağı” için 197 başvuru alınırken, 52 üniversiteye toplamda 129 Turuncu Bayrak verildi.
“Eğitimde Erişilebilirlik Bayrağı” için 21 başvuru alınırken, bu başvurular neticesinde 14 üniversiteye toplamda 30 yeşil bayrak verildi.
“SosyoKültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik Bayrağı” için yapılan toplam 24 başvuru sonucunda 6 üniversiteye toplamda 9 mavi bayrak verildi.
“Engelsiz Program Nişanı” Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına verilen “Engelsiz Program Nişanı” için 21 Üniversiteden 108 başvuru sonucunda 2 üniversiteden 7 programa Engelsiz Program Nişanı verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’ta denetimler arttırıldı
YEREL HABERLER Uşak’ta denetimler arttırıldı
Uşakspor, Niğde maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Uşakspor, Niğde maçı hazırlıklarına başladı